Biraghi all'Inter e Dalbert alla Fiorentina, operazione ai dettagli. A Firenze arriva il terzino sinistro
Inter e Fiorentina vogliono chiudere lo scambio tra Biraghi e Dalbert nelle prossime ore. Daniele Pradè, intercettato dall’inviato di Fcinter1908, è a Milano e nelleprossime ore cercherà di ottenere i...
A cura di Redazione Labaroviola
27 agosto 2019 15:39
Inter e Fiorentina vogliono chiudere lo scambio tra Biraghi e Dalbert nelle prossime ore. Daniele Pradè, intercettato dall’inviato di Fcinter1908, è a Milano e nelleprossime ore cercherà di ottenere il definitivo via libera da Dalbert per chiudere l’affare con relativi annunci. Cristiano Biraghi è ormai da giorni pronto a tornare all’Inter, tanto è vero che non è stato neanche schierato dai viola contro il Napoli. E’ tutto pronto per chiudere uno scambio su cui si sta lavorando ormai da settimane.
Fcinter1908.com