Biraghi all'Inter e Dalbert alla Fiorentina, operazione ai dettagli. A Firenze arriva il terzino sinistro

Inter e Fiorentina vogliono chiudere lo scambio tra Biraghi e Dalbert nelle prossime ore. Daniele Pradè, intercettato dall’inviato di Fcinter1908, è a Milano e nelleprossime ore cercherà di ottenere i...

A cura di Redazione Labaroviola 27 agosto 2019 15:39

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