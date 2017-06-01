Se Bernardeschi lascerà la Fiorentina sarà venduto solo all'estero. Inter e Juventus restano fuori corsa

Il costo? Non meno di 50 milioni. Adesso tutto dipende dal numero dieci della Fiorentina e il patron viola Andrea Della Valle

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino è finalmente arrivato il confronto tra il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle e Federico Bernardeschi. Il numero dieci viola vuole parlare con il numero uno viola prima di accettare o rifiutare l'offerta di rinnovo della società. Ma in caso di cessione, la Fiorentina ha già deciso che il calciatore sarà venduto solo all'estero per non meno di 50 milioni. Inter e Juventus possono così dire addio a questo obiettivo di mercato.