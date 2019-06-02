Bernardeschi: "Chiesa deve scegliere palcoscenici importanti. I Della Valle hanno fatto il bene della Fiorentina"

Federico Bernardeschi ha parlato dal ritiro della nazionale, queste le sue parole:"Chiesa e Barella? Non posso dire niente sul loro futuro, sono intelligenti e sapranno scegliere bene. Ogni calciatore...

A cura di Redazione Labaroviola 02 giugno 2019 19:41

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