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Bernardeschi: "Chiesa deve scegliere palcoscenici importanti. I Della Valle hanno fatto il bene della Fiorentina"

Federico Bernardeschi ha parlato dal ritiro della nazionale, queste le sue parole:"Chiesa e Barella? Non posso dire niente sul loro futuro, sono intelligenti e sapranno scegliere bene. Ogni calciatore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 giugno 2019 19:41
Bernardeschi: "Chiesa deve scegliere palcoscenici importanti. I Della Valle hanno fatto il bene della Fiorentina" -
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Federico Bernardeschi ha parlato dal ritiro della nazionale, queste le sue parole:

"Chiesa e Barella? Non posso dire niente sul loro futuro, sono intelligenti e sapranno scegliere bene. Ogni calciatore sogna palcoscenici importanti. Della Valle? Mi dispiace perché sono persone perbene e hanno fatto il bene della Fiorentina".

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