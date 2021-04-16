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Beretta: "Immaginavo una Fiorentina con un classifica migliore. Gattuso, non sarebbe un passo indietro"

La proprietà sta cominciando a capire come muoversi. L'allenatore del Napoli ha dimostrato di essere preparato

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2021 20:03
Beretta: "Immaginavo una Fiorentina con un classifica migliore. Gattuso, non sarebbe un passo indietro" -
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©

Mario Beretta, ex allenatore, ha parlato a Radio Bruno di questioni inerenti al pianeta gigliato. Ecco la sua analisi:

“Mi immaginavo una Fiorentina con una classifica migliore, ma il calcio italiano è anche questo. Le squadre neopromosse, giocano a viso aperto contro tutti. Gattuso non sarebbe un passo indietro per una piazza come Firenze. Ha dimostrato di essere preparato.“

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