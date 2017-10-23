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A Benevento Pioli più concreto del solito. Dalle dichiarazioni post gara alla posizione tra Babacar e Thereau

Come riporta il Corriere dello Sport, a Benevento uno Stefano Pioli concreto, anche per le dichiarazioni del post partita: “Sono abituato a guardare la classifica dopo la sosta di Natale. Per ora sono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 10:06
A Benevento Pioli più concreto del solito. Dalle dichiarazioni post gara alla posizione tra Babacar e Thereau -
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Come riporta il Corriere dello Sport, a Benevento uno Stefano Pioli concreto, anche per le dichiarazioni del post partita: “Sono abituato a guardare la classifica dopo la sosta di Natale. Per ora sono soddisfatto della crescita della squadra”. Così concreto che, quando fa l’educatore, sa sempre toccare le corde giuste. Come succede per Babacar e per quella discussione sul rigore che lui voleva battere e che invece toccava a Thereau per gerarchie scritte.

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