Queste le parole rilasciate da Marco Benassi centrocampista della Fiorentina a La Nazione: “Come interpretazione del gioco Iachini sa sfruttare meglio le qualità dei calciatori. È vero che sotto la guida di Montella ho visto poco il campo quindi ho anche avuto poco modo di capire se rientravo nel suo sistema di gioco. La colpa se andavamo male non era solo del mister, se i giocatori non vanno e non ti danno quanto chiedi diventa tutto difficile, serviva una scossa e con il nuovo mister questa è arrivata. Con Iachini mi trovo molto bene, ci siamo subito capiti. Anche mentalmente qualcosa è cambiato, ci siamo confrontati tutti guardandoci negli occhi, dovevamo svoltare soprattutto nell’atteggiamento ed il mister ci ha aiutati. I tifosi non li dimentico mai. Non sono stato mai fischiato quindi sono grato a loro, cerco di ripagarli facendo delle buone gare. Commisso è contagioso, ti dà un grande entusiasmo, ci ha sempre coinvolti anche nella tournée in America. Quando se ne è andato Pioli sono stato uno di quelli che ne ha risentito di più, con lui il legame va oltre il calcio è come un rapporto tra padre e figlio. Sì il mio contratto scade nel 2022, il mio obiettivo è rinnovare con la Fiorentina. Voglio togliermi tante soddisfazioni qui e giocare importanti competizioni con questa maglia addosso. Il mio futuro è a Firenze. Anche quando non giocavo avevo sempre in mente l’idea di restare, ora bisognerà vedere la volontà della società e del direttore. Sono qua da tre anni, io e la mia famiglia ci sentiamo a casa”.