Beltrán e non solo: da possibili attori protagonisti a semplici comparse, serve una svolta decisiva

Arrivati alla Fiorentina con altre aspettative, il campo però non è stato dalla loro parte, per Beltran, Parisi e Ikone serve una svolta

Il quotidiano La Nazione affronta una questione delicata in casa Fiorentina, su cui al momento non vi è ancora piena chiarezza: il futuro di tre giocatori che, dopo la recente sessione di mercato, rischiano seriamente di trovarsi ai margini del progetto tecnico, o perlomeno di non assumere il ruolo di primo piano che ci si attendeva al momento del loro arrivo a Firenze.

Tra questi potenziali "esuberi" figura Lucas Beltrán, giunto con grandi aspettative ma ancora alla ricerca della propria collocazione ideale all'interno della squadra. Vi è poi Jonathan Ikoné, rimasto in maglia viola dopo un’estate segnata da incertezze di mercato, e sul quale mister Italiano sta cercando di lavorare per restituirgli fiducia. Infine, Fabiano Parisi, passato da giovane promessa della Nazionale a riserva poco impiegata, ostacolato dall’arrivo di Robin Gosens, e che potrebbe considerare una richiesta di cessione qualora la situazione non dovesse migliorare nel breve termine.

CdS: "Possibile cessione a gennaio per Beltran, serve un cambio di marcia con Palladino"

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-avvisa-possibile-cessione-di-beltran-a-gennaio-se-non-cambia-marcia-con-palladino/267306/