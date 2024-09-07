Corriere dello Sport avvisa: “Possibile cessione di Beltran a gennaio se non cambia marcia con Palladino”

In questi mesi Beltran si gioca la Fiorentina

Lucas Beltran si gioca la Fiorentina. Se il giudizio della sua prima annata in Serie A può essere considerato sospeso in quanto debutto vero e proprio in un contesto profondamente diverso da quello sudamericano, la stagione appena iniziata è colma di aspettative. Tanto più che Beltran era considerato uno dei prospetti più genuini del calcio argentino, non a caso una volta atterrato a Firenze si sprecarono i paragoni a scatola chiusa con un suo connazionale che prima di lui aveva fatto le fortune della Fiorentina là davanti:

Gabriel Omar Batistuta. Accostamento pesante che non è da escludere possa avere condizionato psicologicamente un ragazzo all'apparenza timido e introverso. Starà a Palladino trovare una quadra laddove il suo predecessore Italiano ha faticato tanto. Anche perché in caso contrario la dirigenza viola dovrà fare qualche riflessione in vista di gennaio nell'ottica di accontentare tutti: il giocatore, che per emergere deve aumentare il proprio minutaggio qui o altrove, e la squadra, che non potrà contare unicamente sulle prestazioni di un centravanti di ruolo come Kean. È necessaria un'alternativa in grado di dare un po' di respiro al classe 2000 nel momento in cui questi dovesse assentarsi per una ragione qualsiasi. Se Beltran non si rivelerà all'altezza della situazione, nel mercato invernale verrà ridiscussa la sua permanenza in maglia viola. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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