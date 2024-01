“Belotti ha le qualità per imporsi alla Fiorentina. Attaccante duttile, può giocare da solo o in coppia”

Moreno Longo, ex allenatore di Andrea Belotti ai tempi del Torino, ha parlato a Radio Bruno delle caratteristiche dello stesso Belotti, ormai prossimo a vestire la maglia della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Ottimo acquisto della Fiorentina e ottima opportunità per Belotti. Un attaccante che deve ritrovare continuità ma ha le qualità sia tecniche che morali per imporsi in una piazza come Firenze.

Belotti nella Fiorentina? Italiano ha le capacità per ritagliare l’abito giusto e mettere Belotti nella condizione migliore. La Fiorentina dimostra di creare tanto anche se nell’ultimo periodo non sfrutta molto rispetto alla mole di gioco.

Beltran dietro Belotti? Io credo che un’altra caratteristica positiva di Belotti è la duttilità perchè ha giocato solo nel 433 ed ha fatto bene anche in altre soluzioni come con me con Zaza e Verdi. Sa adattarsi a diversi scenari.”

