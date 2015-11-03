Notizie Moreno Longo Fiorentina

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Longo tagliente: "Era immaginabile un avvio a rilento della Fiorentina"

19 settembre 2025 17:34

"Belotti ha le qualità per imporsi alla Fiorentina. Attaccante duttile, può giocare da solo o in coppia"

30 gennaio 2024 20:00

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