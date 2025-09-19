Labaro Viola

Longo tagliente: "Era immaginabile un avvio a rilento della Fiorentina"

L'ex tecnico di Bari e Frosinone aveva già pronosticato un inizio in salita per la Fiorentina ed esprime il suo pensiero sul Como.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2025 17:34
Longo tagliente: "Era immaginabile un avvio a rilento della Fiorentina" -
News
Acf Fiorentina
Pioli
Como
Moreno Longo
Condividi

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenze viola, Moreno Longo ha parlato della Fiorentina impiegata domenica contro il Como: "Era da mettere in preventivo una partenza a rilento da parte della Fiorentina - ha esordito l'ex mister del Bari -. Parlo da allenatore e vi dico che ci sta che un nuovo sistema di gioco possa non attecchire subito, dunque è importante garantire del tempo agli allenatori che iniziano un percorso nuovo". Il riferimento va ovviamente a Stefano Pioli.

Sul Como: "Il progetto che gli Hartono stanno portando avanti è stato fin qui gestito in modo egregio: il Como è riconoscibile in quello che fa e ha speso bene l'ottimo budget che aveva a disposizione. Se già da quest'anno dovesse centrare l'Europa, non sarei affatto stupito".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok