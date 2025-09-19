Longo tagliente: "Era immaginabile un avvio a rilento della Fiorentina"

L'ex tecnico di Bari e Frosinone aveva già pronosticato un inizio in salita per la Fiorentina ed esprime il suo pensiero sul Como.

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenze viola, Moreno Longo ha parlato della Fiorentina impiegata domenica contro il Como: "Era da mettere in preventivo una partenza a rilento da parte della Fiorentina - ha esordito l'ex mister del Bari -. Parlo da allenatore e vi dico che ci sta che un nuovo sistema di gioco possa non attecchire subito, dunque è importante garantire del tempo agli allenatori che iniziano un percorso nuovo". Il riferimento va ovviamente a Stefano Pioli.

Sul Como: "Il progetto che gli Hartono stanno portando avanti è stato fin qui gestito in modo egregio: il Como è riconoscibile in quello che fa e ha speso bene l'ottimo budget che aveva a disposizione. Se già da quest'anno dovesse centrare l'Europa, non sarei affatto stupito".