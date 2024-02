Belotti, debutto amaro: 45′ in campo, qualche segnale e una traversa allo scadere che grida vendetta

Non è stato il debutto dei sogni in maglia viola per Andrea Belotti, l’ultimo acquisto della Fiorentina arrivato in prestito dalla Roma fino al termine della stagione. Il Gallo, entrato a inizio secondo tempo con la Fiorentina in svantaggio per 1 a 0, si è posizionato al centro dell’attacco, supportato da Beltran, e ha contribuito alla rimonta della sua nuova squadra mostrando una discreta condizione fisica. L’attaccante ha persino avuto sui piedi l’opportunità di chiudere la partita, quando all’88esimo ha colpito la traversa in acrobazia su sponda di Nico Gonzalez. Sfortunatamente il pallone non è entrato, e pochi minuti più tardi la Fiorentina ha subito una durissima controrimonta della squadra salentina, che ha portato alla sconfitta dei toscani.

Nonostante il triste epilogo, Belotti ha sicuramente fatto vedere buone cose, candidandosi così per una maglia da titolare nella prossima gara contro il Frosinone: per uscire dalla crisi, la Fiorentina ha assolutamente bisogno dei gol del suo nuovo attaccante. Lo scrive Cm.com.

SECONDO ITALIANO È MANCATA MALIZIA