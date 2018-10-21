Batistuta: "Sono tifoso viola, spero sempre che vinca la Fiorentina. Pezzella e Simeone..."

È sbarcato nella sua Firenze con un volo da Francoforte Gabriel Omar Batistuta, intercettato dai microfoni di calciomercato.com all'uscita del terminal di Peretola: "Sono felice quando vengo qui, spes...

È sbarcato nella sua Firenze con un volo da Francoforte Gabriel Omar Batistuta, intercettato dai microfoni di calciomercato.com all'uscita del terminal di Peretola: "Sono felice quando vengo qui, spesso vengo a visitare Firenze, se incontrerò Simeone lo saluterò. Gol di Pezzella in Nazionale? Contento per lui. Record mancato da Piatek? È fatto per essere battuto, non mi importa più di tanto, è tanto che non gioco (ride ndr). Sono tifoso viola, spero sempre che vinca"