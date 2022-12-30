Barone: "Speriamo di non avere infortuni nel 2023. Questo sarà l'anno del Viola Park"

Inizia un anno speciale, siamo ancora in gara in tre competizioni

Al termine di Fiorentina-Fiorentina Primavera, il dg viola Joe Barone ha così parlato ai canali ufficiali del club gigliato: "2023? Inizia un anno speciale, siamo ancora in gara in tre competizioni. Ci aspettiamo un inizio di campionato abbastanza importante. Speriamo di non aver infortuni, stiamo recuperando tutti. Auguro un buon anno, con una grande Fiorentina. Viola Park? Fa parte di questo nuovo anno".

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