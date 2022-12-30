Italiano: "Mi auguro che il 2023 sia più esaltante. Faremo di tutto per rendervi fieri di noi"

Gli auguri di mister Italiano a tutti i tifosi viola

Vincenzo Italiano ha pubblicato i suoi auguri a tutti i tifosi della Fiorentina, sui canali ufficiali della società: "I miei più sinceri auguri a tutti i nostri tifosi per un felice e sereno 2023. Colgo quest'occasione per ringraziarvi per il vostro affetto e il vostro costante sostegno. L'anno che sta per concludersi è stato straordinario e sono felice di aver condiviso con voi forti emozioni e soddisfazioni. Mi auguro che ciò che arriverà nei prossimi mesi possa essere ancora, se possibile, più esaltante. Insieme alla Società, con i ragazzi e il mio staff, posso assicurare che faremo di tutto per rendervi fieri di noi. Buon Anno Fiorentina e Buon Anno Firenze!".

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