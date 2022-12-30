Fiorentina-Fio. Primavera finisce 7-0: Benassi ancora in gol e sprazzi del vero Castrovilli
Finisce qui l'amichevole a porte aperte della Fiorentina contro i giovani della Primavera: nel secondo tempo tanti cambi da una parte e dall'altra ma la Fiorentina dilaga con i gol di Benassi, Castrov...
A cura di Redazione Labaroviola
30 dicembre 2022 13:40
Finisce qui l'amichevole a porte aperte della Fiorentina contro i giovani della Primavera: nel secondo tempo tanti cambi da una parte e dall'altra ma la Fiorentina dilaga con i gol di Benassi, Castrovilli, Jovic e Duncan chiudendo il risultato sul 7-0.
IL RACCONTO DELLA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO
https://www.labaroviola.com/stop-per-mandragora-cabral-si-sblocca-e-fa-3-0-il-racconto-dellamichevole-con-fiorentina-primavera/197203/