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Fiorentina-Fio. Primavera finisce 7-0: Benassi ancora in gol e sprazzi del vero Castrovilli

Finisce qui l'amichevole a porte aperte della Fiorentina contro i giovani della Primavera: nel secondo tempo tanti cambi da una parte e dall'altra ma la Fiorentina dilaga con i gol di Benassi, Castrov...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 dicembre 2022 13:40
Fiorentina-Fio. Primavera finisce 7-0: Benassi ancora in gol e sprazzi del vero Castrovilli -
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Firenze, stadio A.Franchi, 18.09.2022, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Finisce qui l'amichevole a porte aperte della Fiorentina contro i giovani della Primavera: nel secondo tempo tanti cambi da una parte e dall'altra ma la Fiorentina dilaga con i gol di Benassi, Castrovilli, Jovic e Duncan chiudendo il risultato sul 7-0.

IL RACCONTO DELLA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO

https://www.labaroviola.com/stop-per-mandragora-cabral-si-sblocca-e-fa-3-0-il-racconto-dellamichevole-con-fiorentina-primavera/197203/

 

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