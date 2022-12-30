Stop per Mandragora, Cabral si sblocca e fa 3-0. Il racconto dell'amichevole con Fiorentina Primavera

Ecco il racconto dei primi 45 minuti di gioco dell'amichevole

Finisce qui il primo tempo dell'amichevole tra Fiorentina e Primavera Viola: risultato di 3-0 per gli uomini di mister Vincenzo Italiano. La nota stonata della partita è l'infortunio di Mandragora al 20' che è uscito dal campo (come si può vedere dalla foto sopra) toccandosi la coscia: da capire se si tratterà di infortunio muscolare o semplice precauzione. Al suo posto è entrato Maleh che ha firmato il raddoppio della Fiorentina; prima, infatti, era stato Bianco ad aprire le marcature con un bel piattone destro a fil di palo. Gioia anche per Arthur Cabral che si sblocca con una grande incornata di testa su assist del solito Maleh.

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELL'AMICHEVOLE

https://www.labaroviola.com/form-ufficiale-fiorentina-ce-venuti-a-destra-bianco-in-regia-e-cabral-completa-il-tridente-dattacco/197201/