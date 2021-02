Barone: “Le notizie su Sarri non fanno bene alla Fiorentina. Amareggiato, nostra verità non accettata”

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è stato intervistato dai media ufficiali viola, queste le sue parole:

“Un piacere vedere lavorare in gruppo due giocatori come Kokorin e Ribery, adesso ci aspettano delle settimane intense con partite importanti. Le vittorie fanno bene al gruppo e alla classifica, l’obiettivo è quello di migliorare la scorsa stagione. Cena a casa? Ieri sera ho mangiato a casa come ho mangiato anche a casa mia l’altro ieri sera. Queste notizie non fanno bene alla squadra e a tutto l’ambiente Fiorentina, sono amareggiato perchè le nostre smentite, insieme a quella di Ramadani, non siano state accettate, questo mi fa tanto arrabbiare. Non c’è stato assolutamente nessun incontro. Gravina? Contento della sua rielezione, grande rapporto con lui, ha fatto un grande lavoro, noi abbiamo votato per lui”

L’OFFERTA DELLA FIORENTINA PER SARRI, CONTRATTO DI TRE ANNI A QUATTRO MILIONI DI EURO A STAGIONE