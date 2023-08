Barone: “Italiano ci ha sempre chiesto Nzola”. L’attaccante: “Ci ho sempre parlato, spero nel gol a Genova”

Presentazione attesa ed arrivata puntuale. Joe Barone gongola all’interno del media center del Viola Park nel raccontare la trattatativa per M’Bala Nzola. «È un momento speciale, presentiamo un giocatore che il nostro allenatore ha sempre chiesto. Quest’anno ci ha fatto pure due gol, Vincenzo crede tanto in lui. Ringrazio lo Spezia ed il suo agente, la trattativa non è stata lunga».

Soddisfazione anche per quanto riguarda l’attaccante angolano. «Sono contento di essere qui, la Fiorentina mi voleva già quando ero al Francavilla, poi non si concretizzò la trattativama il tempo fa sempre il suo corso».

Tema centrale il rapporto con Italiano. «Ho imparato tanto dal mister, lavorare con lui è un piacere e sono contento di ritrovarlo. Cerca sempre di tirare fuori il meglio dai giocatori. Ti aiuta tanto sulla tattica, è un piacere lavorarci. So già cosa mi chiederà in campo, ma ancora devo imparare a conoscere i compagni». L’idea del gol fissa in testa fin dai primi giorni. «Ci sto pensando. Spero di segnare già a Genova, se non sarà così voglio segnare alla prima partita in casa. Obiettivo stagionale? Andare avanti il più possibile su ogni fronte”. Lo riporta La Nazione

