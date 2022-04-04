Barone avverte: "Alcuni materiali per la costruzione del Viola Park arrivano da dove c'è la guerra"

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato del Viola Park ed ha fatto il punto della situazione sulla sua costruzione

Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha parlato dal Viola Park dopo la visita con Infantino, queste le sue parole raccolte da Sky Sport:

"Una giornata importante, quando hai ospiti il presidente della Fifa, la Vezzali e Lorenzo Casini è bello. Il progetto della Fiorentina è la base del futuro, un modello per il calcio europeo. Per Commisso è un onore avere questi ospiti. Stiamo lavorando per essere pronti per fine anno ma il ferro e altri materiali di materie prime per la costruzione arrivano dall'altra parte del mondo dove c'è la guerra quindi c'è da considerare questo aspetto, alcune aree sono super avanzate mentre in altre siamo tirati. L'obiettivo è entrare qui a gennaio"

IL PRESIDENTE DELL'EMPOLI CORSI ANCORA NON L'HA DIGERITA

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