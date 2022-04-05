Barone annuncia: "Rinnovo Italiano e Castrovilli? Non c'è fretta, ci vedremo a fine campionato"

Barone e la Fiorentina non hanno nessuna fretta di anticipare il futuro. L'attenzione ora è tutta per la classifica

Nessuna fretta di anticipare il futuro, perché «i contratti da parte nostra sono rispettati e anche da quella dei giocatori». Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina, intervenuto in Palazzo Vecchio per il convegno organizzato per celebrare Artemio Franchi nel centenario dalla sua nascita, non ci gira intorno nemmeno in tema di contratti. «Con Italiano – spiega –- c’è un ottimo rapporto: ha un accordo con un’opzione in favore della Fiorentina. A fine campionato ci vedremo, anche se a dire il vero lo facciamo ogni giorno, ci confrontiamo quotidianamente». Che poi è un po’ lo stesso discorso che vale per i calciatori, a cominciare da Castrovilli.«Al termine del campionato vedremo dove andremo, non soltanto con lui, ma pure con tutti gli altri». L’attenzione, adesso, deve essere tutta per la volata finale, stando però coi piedi ben ancorati per terra. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, GONZALEZ É TORNATO AL GOL, ORA VUOLE COLPIRE IL NAPOLI AL MARADONA, STADIO INTITOLATO AL SUO IDOLO

https://www.labaroviola.com/gonzalez-e-tornato-al-gol-ora-vuole-colpire-il-napoli-al-maradona-stadio-intitolato-al-suo-idolo/171502/