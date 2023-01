Barak regala i quarti di finale di Coppa Italia alla Fiorentina che affronterà il Torino

All’8′ la Fiorentina ci prova con Kouame che mette il pallone dentro arriva Contini. Al 15′ bell’azione della Fiorentina, Terzic va al tiro Contini para poi sulla respinta Kouame raccoglie il pallone ma tira fuori dallo specchio della porta. Al 21′ calcio d’angolo di Sabiri pericoloso per la Fiorentina, Gollini esce male. Al 25′ la Fiorentina passa in vantaggio contro la Sampdoria con Barak, che dopo un rimpallo in area insacca alle spalle di Contini. Al 36′ Kouame ci prova con un colpo di testa. Al 38′ Jovic segna ma l’arbitro fischia fuorigioco. Al 42′ bell’azione dei viola con Ikoné-Dodò. Al 46′ Jovic si divora il gol del 2-0.

Al 55′ punizione dentro per Jovic che incorna di testa ma il pallone finisce fuori. Al 59′ Kouame tira debolmente, Contini para. All’88’ Gonzalez tenta l’incornata vincente ma il pallone finisce sul fondo. Fiorentina-Sampdoria finisce 1-0.

