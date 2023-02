Barak, primo gol da ex al Verona. Ma agli scaligeri ha già segnato tre volte in Serie A

È di Antonin Barak la rete che ha inaugurato le marcature nel match del Bentegodi. Per l’attaccante ceco, in forza alla Fiorentina dalla scorsa estate, si è trattata della prima rete da ex alla formazione scaligera, benché quello di oggi non sia stato il primo centro in assoluto al Verona. L’ex Slavia Praga può essere considerata una vera bestia nera del sodalizio veneto, avendo già segnato, nelle precedenti avventure in Serie A, ben tre reti in quattro incontri.

