(AUDIO), lite in diretta tra Pedullà e Brovarone: “Corvino ha 37 milioni da investire, perché non lo fa?”

Questo il contenuto dell'accesa discussione tra gli esperti Brovarone e Pedullà a Radio Bruno.Brovarone: “Recupero di denaro con più 37, Corvino ha detto che si può comprare, mi aspettavo un intervent...

Questo il contenuto dell'accesa discussione tra gli esperti Brovarone e Pedullà a Radio Bruno.

Brovarone: “Recupero di denaro con più 37, Corvino ha detto che si può comprare, mi aspettavo un intervento prepotente sul mercato con un paio di acquisti, Meret lo compri se anticipi qualcosa anziché prestito gratuito con obbligo tra due anni. Ed è il mio parere, la Fiorentina ha i conti ristabiliti e dobbiamo aggredire con maggiore celerità il mercato”.

Pedullà: “Non segu, non seguo questo spirito polemico sempre, i danni sono stati fatti prima di Corvino, non seguo il pensiero di Brovarone. La Fiorentina era reduce da un buco di bilancio precedente da altre gestioni tecniche”.

Da lì la polemica, ecco la nota audio:



