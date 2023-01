“Arrivare ottava per la Fiorentina potrebbe portare l’Europa per i processi su Juventus e Atalanta”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno delle possibilità che porterebbe l’ottavo piazzamento in serie A, queste le sue parole:

Il campionato è perso, la Fiorentina non ha mollato e la partita contro la Roma ne è la dimostrazione perchè la squadra ha lottato e c’è stata, ma non deve farlo perchè ci sono dei processi che riguardano Juventus e Atalanta e arrivare ottavi quest’anno potrebbe avere un senso rispetto agli anni passati, non so cosa succederà ma bisogna stare attenti, oggi il campionato ha una sua importanza, l’ottavo posto potrebbe portare anche l’Europa, mollare sarebbe un delitto”