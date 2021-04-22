Antonelli: "La vittoria dei viola a Verona è stata risolutiva. Iachini un grande lavoratore"
Il Torino e la Fiorentina hanno raccolto punti. Non sarà facile per il Cagliari di Semplici, dovranno vincerle tutte
Stefano Antonelli, intermediario di mercato, ha rilasciato una sua analisi su TMW, dove esamina la lotta per la salvezza. Questo il suo pensiero:
"La vittoria del Cagliari contro il Parma aveva rimesso i sardi in una posizione più o meno positiva. In questa giornata Torino e Fiorentina hanno raccolto punti. Il Cagliari di Semplici, sarà costretto a vincere tutte le gare. La Fiorentina a Verona, ha fatto una vittoria risolutiva. Iachini è uno che non molla niente, si fa scivolare tutto. Nelle difficoltà creatasi, non ha detto una parola e ha continuato a lavorare a testa bassa, la sua risposta sono stati i tre punti".
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