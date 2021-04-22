Antonelli: "La vittoria dei viola a Verona è stata risolutiva. Iachini un grande lavoratore"

Il Torino e la Fiorentina hanno raccolto punti. Non sarà facile per il Cagliari di Semplici, dovranno vincerle tutte

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Stefano Antonelli, intermediario di mercato, ha rilasciato una sua analisi su TMW, dove esamina la lotta per la salvezza. Questo il suo pensiero:

"La vittoria del Cagliari contro il Parma aveva rimesso i sardi in una posizione più o meno positiva. In questa giornata Torino e Fiorentina hanno raccolto punti. Il Cagliari di Semplici, sarà costretto a vincere tutte le gare. La Fiorentina a Verona, ha fatto una vittoria risolutiva. Iachini è uno che non molla niente, si fa scivolare tutto. Nelle difficoltà creatasi, non ha detto una parola e ha continuato a lavorare a testa bassa, la sua risposta sono stati i tre punti".

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