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TVP, su Dragowski c'è l'interesse dell'Atalanta. Il portiere piace a molte squadre

Il giocatore atrae molto la società orobica. Gli estimatori stanno crescendo dopo ogni gara. In Germania, il Dortmund sempre vigile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 aprile 2021 12:12
TVP, su Dragowski c'è l'interesse dell'Atalanta. Il portiere piace a molte squadre - Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©&#xfe0f;
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Foto di proprietà di ACF Fiorentina. Riproduzione vietata ©️

Il portale polacco TVP Sport, parla di un interessamento dell’Atalanta verso il portiere viola Bartlomiej Dragowski. Grazie alle sue ottime prestazioni, molte società si stanno muovendo per averlo. Una fra tutte, il Borussia Dortmund, ma la Fiorentina non se ne vorrebbe privare per meno di 30 milioni di euro.

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