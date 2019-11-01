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Antognoni: "Ribery è un fuoriclasse in tutto. Castrovilli è un misto tra Tardelli e me. Pedro ancora non è pronto, ma garantisco io per lui..."

Ospite all’evento organizzato da La Gazzetta dello Sport alla Rinascente, l'ex bandiera viola Giancarlo Antognoni, ha parlato della nuova Fiorentina "americana":“Commisso ha cambiato strategia di comu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 novembre 2019 07:37
Antognoni: "Ribery è un fuoriclasse in tutto. Castrovilli è un misto tra Tardelli e me. Pedro ancora non è pronto, ma garantisco io per lui..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Antognoni
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Ospite all’evento organizzato da La Gazzetta dello Sport alla Rinascente, l'ex bandiera viola Giancarlo Antognoni, ha parlato della nuova Fiorentina "americana":

“Commisso ha cambiato strategia di comunicazione rispetto al passato. Lui comunica direttamente con la gente ed è stata una cosa determinante per riportare entusiasmo in città. La squadra è stata rivoluzionata e ha bisogno di tempo, ma intanto ha già una classifica importante e un gioco soddisfacente".

"Ribery? Non ho mai visto  come lui, inserirsi così in uno spogliatoio con umiltà e partecipazione. È un fuoriclasse come campione e come uomo. Complimenti a lui”.

"Castrovilli? Il calcio è cambiato, lui ha corsa, fisico e fantasia. A mio parere è un misto tra Tardelli e me".

"Pedro? Acquisto importante, non è al 100% in questo momento, ma quando entrerà in forma avremo un altro centravanti, oltre all’ottimo Vlahovic, a disposizione, ci darà una grossa mano, garantisco io per lui".

 

 

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