Antognoni: "L'ossatura della squadra c'è ma ci sono dei ruoli ancora scoperti. La nostra idea è..."

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Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Giancarlo Antognoni sul mercato dei viola e gli ultimi acquisti: “Il nostro obiettivo è dare esperienza alla squadra. Boateng e Lirola garantiscono una certa sicurezza perché sono giocatori che hanno parecchie partite alle spalle, soprattutto Kevin Prince. Lirola invece ha già tante presenze in Serie A. La nostra idea è costruire una viola di esperienza con l’inserimento di due o tre giovani provenienti dalla nostra primavera. Ci sono dei ruoli ancora scoperti ma abbiamo delle alternative importanti. L’ossatura della squadra è già formata da Pezzella e Milenkovic dietro e da Chiesa in attacco. Il centrocampo va riformato ma Badelj per noi è importante. Abbiamo poi Biraghi e Benassi, due giocatori italiani importanti che non vanno certo dimenticati”.

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