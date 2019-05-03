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Andrea Della Valle bacchetta i giocatori: "Firenze merita rispetto". Con lui Corvino e Antognoni

Il Patron Andrea Della Valle è arrivato questa mattina al Centro Sportivo “Davide Astori”;ha incontrato la squadra insieme al Presidente Cognigni, al Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corv...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2019 17:04
Andrea Della Valle bacchetta i giocatori: "Firenze merita rispetto". Con lui Corvino e Antognoni - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Andrea Della Valle
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Il Patron Andrea Della Valle è arrivato questa mattina al Centro Sportivo “Davide Astori”;

ha incontrato la squadra insieme al Presidente Cognigni, al Direttore Generale dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino e al Club Manager Giancarlo Antognoni.

Ai calciatori è stata ribadita la necessità di ritornare a fornire prestazioni di livello, come dimostrava la classifica a gennaio, quando la Fiorentina era in piena lotta per la zona Europa e tra le prime quattro in Coppa Italia.

Andrea Della Valle è tornato anche sulla partita contro il Sassuolo ricordando ai ragazzi che la Fiorentina e la città di Firenze meritano il massimo impegno, ed è ripartito dopo avere assistito all’allenamento ed aver pranzato con la squadra.

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