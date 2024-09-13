Anche Kayode poteva dire addio in estate. Pradè: "Ci abbiamo pensato, Commisso non l'avrebbe permesso"

Non c’è stata nemmeno una trattativa avviata con nessuno, abbiamo parlato con diversi club in Premier League e gli abbiamo spiegato le nostre ragioni

Nel corso della conferenza stampa di fine calciomercato, il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè si è soffermato anche sull'estate di Michael Kayode. Il terzino classe 2004 è stato spesso protagonista di voci di mercato nei mesi scorsi, con offerte provenienti dai club della Premier League che hanno provato a strapparlo ai Viola. Queste le dichiarazioni di Pradè in merito:

"Abbiamo anche pensato a vendere Kayode ma il presidente non lo avrebbe mai permesso e non abbiamo avuto mai il coraggio nemmeno di chiederlo al presidente per tutto quello che è il Viola Park e sarebbe stato difficile spiegarlo."

TUTTA LA CONFERENZA STAMPA DI DANIELE PRADE': ECCO LE PAROLE DEL DS

https://www.labaroviola.com/prade-nico-voleva-andare-amrabat-ha-chiesto-di-andare-alla-fine-gudmundsson-rischia-poco-o-nulla/268040/