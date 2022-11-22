Anche Flachi difende Nico Gonzalez: "Strategia comunicativa della Fiorentina è stata sbagliata"
Arriva il parere di Francesco Flachi sulla questione tra la Fiorentina e Nico Gonzalez. Anche Antognoni e Batistuta si era schierati con il giocatore
Francesco Flachi, ex giocatore della Fiorentina e grande tifoso viola, ha commentato la vicenda legata a Nico Gonzalez dopo le polemiche degli ultimi giorni e le parole di Joe Barone prima di Milan-Fiorentina: "La società non ha gestito bene questa situazione anche da un punto di vista comunicativo, adesso il ragazzo va recuperato mentalmente. Non penso che Nico Gonzalez si sia risparmiato per andare al mondiale, sono convinto di questo anche perchè per andare al mondiale devi giocare ed essere in forma"
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