Anche Flachi difende Nico Gonzalez: "Strategia comunicativa della Fiorentina è stata sbagliata"

Arriva il parere di Francesco Flachi sulla questione tra la Fiorentina e Nico Gonzalez. Anche Antognoni e Batistuta si era schierati con il giocatore

A cura di Redazione Labaroviola 22 novembre 2022 17:43

Condividi