Anche Bucciantini segue il parere di Antognoni: "Fossi la Fiorentina prenderei Ounahi, mi ha impressionato"
Azzedine Ounahi è un centrocampista classe 2000 attualmente in forza all'Angers nel campionato francese Ligue1
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2022 18:59
Marco Bucciantini ha parlato anche del giovane numero 8 del Marocco Azzedine Ounahi e compagno di reparto di Amrabat. Queste le sue dichiarazioni:
"Ounahi? Se fossi la Fiorentina scommetterei su di lui: prima o poi verrà preso da uno squadrone. L'unico giovane che può essere ancora preso di quelli che erano al Mondiale. Mi ha impressionato e sono d'accordo con Antognoni che l'ha promosso pure lui. L'Angers può anche cederlo a gennaio."
https://www.labaroviola.com/bucciantini-elogia-amrabat-come-una-dinamo-si-ricarica-correndo-fiorentina-deve-tenerlo/196180/