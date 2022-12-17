Anche Bucciantini segue il parere di Antognoni: "Fossi la Fiorentina prenderei Ounahi, mi ha impressionato"

Azzedine Ounahi è un centrocampista classe 2000 attualmente in forza all'Angers nel campionato francese Ligue1

Marco Bucciantini ha parlato anche del giovane numero 8 del Marocco Azzedine Ounahi e compagno di reparto di Amrabat. Queste le sue dichiarazioni:

"Ounahi? Se fossi la Fiorentina scommetterei su di lui: prima o poi verrà preso da uno squadrone. L'unico giovane che può essere ancora preso di quelli che erano al Mondiale. Mi ha impressionato e sono d'accordo con Antognoni che l'ha promosso pure lui. L'Angers può anche cederlo a gennaio."

PAROLE AL MIELE PER AMRABAT

https://www.labaroviola.com/bucciantini-elogia-amrabat-come-una-dinamo-si-ricarica-correndo-fiorentina-deve-tenerlo/196180/