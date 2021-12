Amrabat, futuro lontano da Firenze: Torino, Napoli e Samp alla finestra. Per i viola vale 17 milioni

Come riporta La Nazione il centrocampista marocchino Sofyan Amrabat è in uscita dalla Fiorentina. Dopo una prima stagione nella quale ha tradito le attese dei tifosi viola, l’ex Verona al secondo anno con la maglia gigliata è spesso finito in panchina e così sia la società che lo stesso calciatore stanno optando per un trasferimento a titolo definitivo altrove. Si parte da una base di 17 milioni, trattabili, con Napoli, Torino e Sampdoria che sembrano al momento le più interessate.

CAPITANO LILLE: “SPERO CHE IKONÉ RESTI CON NOI”