Amoruso: “Zaniolo non arriverà mai alla Fiorentina, non lo prendono. Kean mi piace molto”

L’ex difensore Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della Fiorentina, queste le sue parole:

“Iniziamo a vedere qualcosa che si muove, dopo la conferenza stampa dei dirigenti. sono state fatte ammissioni di colpevolezza ed anche degli annunci, servivano i fatti e c’era bisogno di qualcosa, le scuse non mi interessavano, mi interessano i fatti. A me personalmente Kean piace molto, non sarà visto come il grande bomber che tutti si aspettavano, ma i bomber di fascia A costano 30-40 milioni. A queste cifre è una delle migliori soluzioni che si potesse trovare. Kean che ha avuto poco spazio negli ultimi anni alla Juventus per tanti motivi. A livello caratteriale qualche problemino ce l’ha avuto, preferisco però avere uno che ci sente ma che lotta e si dà da fare ma di sicuro lui non è un’opportunista. Kean non è statico, è uno che corre tantissimo ed è uno mobile, crea molto spazio, bisogna capire chi arriverà dopo.

Negli ultimi anni la Fiorentina in questo ruolo ha già fatto scommesse, Jovic e Cabral su tutti, ma si capiva sin da subito che non avessero un pedigree non adatto alla Serie A, probabilmente perchè venivano dall’estero. Poi hai scelto di puntare su Nzola, che veniva da un paio di stagioni discrete allo Spezia: anche lui purtroppo non ha saputo confermarsi. Con Kean eviti due cose: l’adattamento al calcio italiano e l’adattamento allo stress che hai quando giochi in Italia. Questo non ha problemi ha giocare con tanta pressione addosso. Nzola veniva da Spezia, che non è la stessa cosa di giocare nella Fiorentina.

Per Zaniolo se le cifre sono quelle che stanno uscendo in questi giorni secondo me non arriva alla Fiorentina, è una mia opinione. Deve metterci molto del suo il giocatore e il procuratore a convincere il Galatasaray a liberarlo al meglio che si può. Non penso che la Fiorentina lo prenda. A centrocampo siamo messi malissimo, se i mancati rinnovi di Castrovilli e Bonaventura venissero confermati secondo me ci sono delle piste che sta seguendo la Fiorentina in quella zona di campo, all’Europeo ho visto qualche profilo molto interessante. L’esterno sinistro della Georgia è un giocatore che ha molta personalità, mi hanno detto che è un giocatore molto stimato che potrebbe fare molto di più”

LE PAROLE DI BORJA VALERO