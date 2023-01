Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi anche sulla figura del ds della Fiorentina Daniele Pradè. Ecco le sue dichiarazioni:

“Pradè? Daniele è un amico ma non è idoneo a mettere gli undici uomini in campo. Ha tante qualità manageriali ma a livello di tattica faccio fatica a vederlo. Italiano con chi si deve confrontare per il mercato e la rosa?”

L’OPINIONE DI LORENZO AMORUSO