Amoruso sentenzia: “Biraghi non fa un cross decente da 10 partite: non va in panchina perchè capitano”

Lorenzo Amoruso a Radio Bruno si è soffermato anche sulle ultime prestazioni del capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi. Ecco le sue dichiarazioni:

“A me piace Italiano e lo ritengo un bravo allenatore ma ha troppa presunzione: pensa che possa far giocare tutti bene. Biraghi non fa un cross decente da 10 partite: penso non lo mettano in panchina perchè è il capitano.“

