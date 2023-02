Dal Centro Sportivo, Castrovilli verso la convocazione con la Juventus. Per Sottil ancora prudenza

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno arrivano aggiornamenti dal CS Davide Astori dove oggi la Fiorentina si è allenata alle ore 15 per preparare la partita di domenica sera con la Juventus. Occhi puntati su Sottil e Castrovilli ma c’è prudenza perchè non si vuole anticipare i tempi: il centrocampista va comunque verso una convocazione per la sfida con i bianconeri, per l’esterno c’è ancora da aspettare prima di vederlo nuovamente nella lista dei convocati. Ballottaggio sempre aperto in attacco tra Jovic e Cabral ma attenzione a Brekalo: difficile vederlo dal primo minuto ma sicuramente avrà più minutaggio rispetto alla gara con il Bologna.

