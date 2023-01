Amoruso: “Per 35 milioni venderei Amrabat, non sposta equilibri. Nico? Non è salvatore della patria”

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina, queste le sue dichiarazioni:

“Nico Gonzalez? Si è rotto qualcosa tra lui e la società ed è normale che la Fiorentina l’offerta la calcola. Poi però devi reinvestire e non sull’esterno perchè li saresti coperto. Il problema è come, e soprattutto se, vai a reinvestire. Non mi strapperei i capelli se dovesse andare via, perchè questi calciatori che non mettono davanti il club di appartenenza non mi interessano più di tanto: non è il salvatore della patria, è un bel giocatore ma si è fatto la vacanza fino al Mondiale.

Amrabat? Lo cederei subito se l’Atletico mi porta 35 milioni perchè è un giocatore che non sposta gli equilibri.”

AMORUSO LANCIA L’INDISCREZIONE