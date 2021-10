Amoruso: “Non capisco la fretta di andarsene di Vlahovic. Lo farei stare fuori fino alla scadenza”

Lorenzo Amoruso, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole: “La questione tra procuratori e calciatori è chiara: è il giocatore a scegliere del proprio futuro, per quanto mi dispiaccia dirlo qui è Vlahovic che sbaglia. Non capisco la sua fretta di andarsene e il suo non accontentarsi dello stipendio propostogli. Per sei mesi di Serie A la cifra dovrebbe essere intorno ai 4 milioni, è fuori di testa pensare a 6-7 milioni all’anno. In questo momento per le prospettive di crescita che ha un milione in più non cambia tanto le cose. Io personalmente gli farei dare una risposta entro dicembre, se ciò non accade lo farei stare fuori un anno e mezzo, oppure che porti i soldi che richiede la società. E tanti auguri!”.

