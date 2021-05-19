Amoruso: "Juric è l'ideale per la Fiorentina: ha un'idea di gioco e non pretende grande acquisti"

Le parole di Lorenzo Amoruso ai microfoni di Radio Bruno Toscana

Lorenzo Amoruso, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

GATTUSO "Gattuso fa del lavoro il suo credo e si è circondato di ottimi collaboratori, a partire dal suo vice Gigi Riccio. Alla Fiorentina c'è tanto da costruire, se l'obiettivo è crescere piano piano Gattuso non è l'allenatore giusto".

JURIC "Juric è il profilo ideale per questa squadra, è pragmatico, ha un'idea di gioco e non ha pretese di grandi acquisti, oltre ad essere un allievo di Gasperini. Avendo sentito parlare Commisso, però, temo non lo prenderà, ho questa sensazione, sarebbe come ammettere di aver sbagliato due volte".

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