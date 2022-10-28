Amoruso: "I gol che subisce la Fiorentina sono tutti uguali: anche Baresi e Cannavaro buttavano i palloni in tribuna"

Sono due anni che succede questo: c'è l'esasperazione di giocare sempre il pallone e giocare uomo contro uomo

Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno in merito alla vittoria di ieri sera della Fiorentina, queste le sue parole:

Gol subito? I gol che prende la Fiorentina sono tutti uguali. Tutto questo crea grande confusione perchè dobbiamo mostrarci belli per forza: non buttare mai un pallone, uscire palla al piede e tutto il resto. Anche Baresi e Cannavaro ai tempi buttavano il pallone in tribuna, quando ce n'è bisogno va fatto.

Problemi difensivi? Alcuni giocatori sono saliti di condizione e l'allenatore sono convinto abbia chiesto di costruire da dietro e ripartire con la palla. Per i difensori questo è un plus, perchè poi devi fare tutto il resto del lavoro in fase difensiva.

Kouame? Al momento dell'acquisto lo consideravo un grande giocatore, poi ci sono stati molti fattori: l'esplosione di Vlahovic, l'infortunio...Ciò che mi sta sorprendendo è l'adattabilità nei vari ruoli e ci fa capire che è tutta una questione di testa."

LE PAROLE DI DUNCAN

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