Amoruso: "Fagioli ha tanta consapevolezza in più, è cresciuto grazie allo scorso anno a Firenze"

L'ex giocatore viola è intervenuto per parlare della situazione gigliata

A Radio Bruno è intervenuto Lorenzo Amoruso per parlare di Fiorentina: "Ranieri-Dragusin è la coppia titolare perché Ranieri è composto e fa rendere al meglio il compagno. Lui è l'usato sicuro, non è il più veloce ovviamente. Non metterei più Pongracic a sinistra perché ne ha combinate tante. Dragusin è grosso fisicamente e ha pagato l'inattività, infatti ha dovuto recuperare ed è stato giusto vedere il procuratore che si arrabbia se non gioca in Nazionale."

Su Kayode: "Palladino non lo ha voluto quando arrivò non ci puntò molto. Non lo voglio criticare, però se hai questi giocatori reduci da una stagione top, non puoi farlo fuori così. Poteva capitare lo stesso con Grosso quest'anno che aveva escluso Fagioli, bisogna informarsi prima di andare in una nuova squadra."

Su Kean: "Lo ha detto a giugno che non voleva rimanere, era l'unico della rosa sicuro di non restare e lo sanno tutti, infatti è stata tirata per le lunghe."

Su Fagioli: "Ha preso padronanza nel ruolo, è cresciuto grazie allo scorso anno dove si è preso la squadra sulle spalle. Ha tanta consapevolezza in più nei suoi mezzi e sarebbe bello averne 4-5 come lui."