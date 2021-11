Amoruso: “Emergenza difesa? Si a Venuti centrale. No ad Amrabat e Pulgar contro Ibrahimovic”

Lorenzo Amoruso, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in occasione della sfida contro il Milan. Ecco le parole:

DIFESA “Venuti centrale credo sia la soluzione migliore perché in quel ruolo devi saper difendere e non impostare. Ecco perché dal centrocampo si potrebbe adattare Amrabat ma non Pulgar contro attaccanti come Giroud e Ibrahimovic. Igor ha fatto partite importanti in passato con la capacità di anticipare l’avversario”.

COME DIFENDERSI “Ibrahomovic va saputo affrontare come tutti gli attaccanti di quel livello. Ricordo quando giocavo e affrontavamo Ronaldo lo marcavamo in modo incredibile, aiutandoci a vicenda. Questi attaccanti vanno studiati per capire come marcarli nel modo migliore. Italiano di sicuro starà studiando tutto il Milan inoltre non dimentichiamo l’età che ha Ibra”.

