Amoruso duro: "Italiano non ha avuto garanzie da qualche giocatore che non è da Fiorentina"

Lorenzo Amoruso ha parlato del momento in casa Fiorentina il giorno dopo della sconfitta in casa contro l'Udinese

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato il giorno dopo di Fiorentina-Udinese, queste le sue parole a Radio Bruno:

"C'è un problema mentale, questa squadra quando deve affrontare avversari inferiori viene a mancare cattiveria e determinazione, si era visto anche nel secondo tempo contro il Venezia, contro la Salernitana, contro l'Udinese siamo partiti meglio ma poi ci siamo persi, magari ci sono stati troppi complimenti anche internamente. Gli allenatori incidono durante la settimana, nel giorno della partita incidono poco, in campo ci vanno i giocatori. Non penso che Italiano abbia detto a Igor di controllare la palla in area sempre, quelle sono scelte del giocatore. Va fatto un bagno di umiltà dopo i complimenti giusti che sono stati fatti. Nel calcio vieni giudicato per le ultime cose che fai, quello che accadrà da qui alla fine ci farò capire tanto del futuro della Fiorentina. Ci sono giocatori a cui l'allenatore a chiesto garanzie e che queste garanzie non sono state date, quindi non sono da Fiorentina"

PARLA LA MILANISTA MELISSA SATTA

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