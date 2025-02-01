Amoruso: "Comuzzo per 40 milioni va venduto subito senza pensarci troppo su"

L'ex difensore di Fiorentina e Bari ha parlato di vari temi legati al mercato con attenzione sulla situazione legata a Comuzzo

A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso che ha rilasciato alcune dichiarazioni relative al mercato in corso: "Folorunsho è un buon acquisto e va bene mentre su Pablo Marì ho dei dubbi ma vedremo. Su Zaniolo ho qualche perplessità perchè è sempre stato condizionato da un carattere difficile. Magari a Firenze potrà trovare il posto giusto per lui anche perchè in quel ruolo i viola hanno bisogno di giocatori, mi auguro che non abbia problemi fisici visto che solitamente qualche episodio lo ha avuto."

Su Fagioli: "Folorunsho è una cosa e un ruolo del genere non era coperto nella Fiorentina, mentre prendere uno come Fagioli non ha senso dato che hai già Cataldi ed Adlì che fanno quel lavoro quindi prenderne un altro mi sembra inutile, prenderei qualcuno più offensivo."

Su Comuzzo: "La Fiorentina se riceve 40 milioni deve vendere, non ha la forza di rifiutare queste cifre. Anche se siamo a Gennaio per quei soldi si dice sempre di si ma solamente per una cifra indecente, comunque questi soldi dovrebbero essere investiti immediatamente sul mercato senza aspettare Giugno."

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