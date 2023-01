Amoruso: “Amrabat non è determinante. Fiorentina rischia di perdere questi soldi perchè testarda”

Lorenzo Amoruso ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di una possibile cessione del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat. Ecco le sue parole:

“Amrabat? Questa dirigenza è talmente testarda che rischia di perdere tutti questi soldi: io avevo detto che avrei venduto proprio Amrabat perchè non determina nulla nella Fiorentina. Già domenica scorsa l’esperimento Barak a centrocampo è andato bene, la cessione di Amrabat è uno degli ultimi problemi.

Problema per sostituirlo? Amrabat è un giocatore di quantità che va benissimo ma non mi pare il giocatore da ultimo passaggio che serve a questa squadra: in questa Fiorentina, nella filosofia di Italiano, non necessariamente la Fiorentina si va ad indebolire. Se Mandragora sta bene fa esattamente il suo stesso lavoro ed i piedi sono pure meglio.”

