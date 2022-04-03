Allegri irride giornalisti: "Non azzeccate un commento nemmeno per sbaglio, Villarreal ottima prova"

Massimiliano Allegri si è presentato di buon umore davanti ai microfoni di Dazn, lanciando qualche frecciatina ai giornalisti presenti

Dopo la sconfitta contro l'Inter, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha preso in giro i giornalisti in diretta su Dazn:

"Mi sono divertito molto, ma non siamo riusciti a fare gol. Tra l'altro ieri sera riguardavo la partita di Champions e anche quella partita ha dell'incredibile, però il calcio è questo".

Si è messo a guardarla ieri sera?

"Ma sì, perchè volevo vedere se tutti i giudizi che erano stati dati, erano stati dati giusti. E invece come al solito.... (scuote la testa, ndr). Neanche per sbaglio li avete indovinati".

Perchè?

"Perchè tecnicamente bisogna capire di giocatori, di calcio. Quindi l'ho voluta rivedere perchè secondo me avevamo fatto una bella partita".

ITALIANO SI GODE CASTROVILLI

https://www.labaroviola.com/italiano-si-gode-castrovilli-adesso-e-un-altro-giocatore-gli-manca-solo-lessere-decisivo-nel-gol/171292/