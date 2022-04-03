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Italiano si gode Castrovilli: "Adesso è un altro giocatore, gli manca solo l'essere decisivo nel gol"

Vincenzo Italiano ha parlato anche della crescita di Gaetano Castrovilli dopo la vittoria in casa contro l'Empoli

A cura di Flavio Ognissanti
03 aprile 2022 19:05
Italiano si gode Castrovilli: "Adesso è un altro giocatore, gli manca solo l'essere decisivo nel gol" -
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Italiano si gode Castrovilli: "Adesso è un altro giocatore, gli manca solo l'essere decisivo nel gol"

Nel corso della conferenza stampa di post partita, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Castrovilli, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina

"Castrovilli è in grande crescita, sono contento, anche lui può fare più gol e può essere decisivo, rispetto all’inizio è un altro giocatore, è cresciuto fisicamente, sta prendendo confidenza con quello che gli chiediamo, oggi ha fatto una grande partita"

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