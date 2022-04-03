Italiano si gode Castrovilli: "Adesso è un altro giocatore, gli manca solo l'essere decisivo nel gol"
Vincenzo Italiano ha parlato anche della crescita di Gaetano Castrovilli dopo la vittoria in casa contro l'Empoli
A cura di Flavio Ognissanti
03 aprile 2022 19:05
Nel corso della conferenza stampa di post partita, Vincenzo Italiano ha parlato anche di Castrovilli, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina
"Castrovilli è in grande crescita, sono contento, anche lui può fare più gol e può essere decisivo, rispetto all’inizio è un altro giocatore, è cresciuto fisicamente, sta prendendo confidenza con quello che gli chiediamo, oggi ha fatto una grande partita"
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