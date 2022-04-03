Italiano commenta l'errore di Sottil: "Se l'Empoli segna dopo sulla ripartenza prendo un infarto"

Vince la Fiorentina in casa contro l'Empoli grazie al gol di Nico Gonzalez. Le considerazioni di Italiano in conferenza

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta contro l'Empoli, le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Tenere vive certe partite rischi una mezza sbavature, abbiamo tirato in porta 24 volte ma in questo momento non siamo concreti e cinici, però sono contento che abbiamo concesso poco all'Empoli e che siamo sempre quelli che fanno

Contento per Nico, in coppia con Venuti potevamo creare più pericoli. Nico ha nelle corde molto di più in termini di gol e assist, è un attaccante vero, riempi sempre l'area di rigore, è fortissimo di testa, deve prendere più confidenza con il gol. Ha segnato anche in nazionale, va bene, non lesina una goccia di sudore e dà tutto in campo. Abbiamo vinto una partita importante, siamo riusciti a vincere una gara dopo la sosta, oggi vincere era un segnale importante, ora ci prepariamo alle prossime partite.

Siamo cresciuti in difesa, ma anche gli attaccanti crescono e rincorrono, il fatto che subiamo poco mi lascia felice. Castrovilli rispetto all'inizio è un altro giocatore, batto sul fatto che anche da lui mi aspetto dei gol. Cabral era teso nei primi 10 minuti di partita, mi è piaciuto e sono contento, potevamo sfruttarlo in alcune occasioni nell'area di rigore

Per quanto riguarda gli arbitri non mi piace discutere, tante volte siamo stati penalizzati e non ho mai detto nulla, abbiamo fatto otto partite in inferiorità numerica, non ho mai detto nulla. Commisso è contento, l'ho sentito ma tutti devono essere contenti di quello che stiamo proponendo, il nostro obiettivo era quello di non soffrire e adesso tutto ciò che verrà sarà positivo

Non puoi arrivare cosi tante volte e non fare gol, ero arrabbiato per questo aspetto qua. Sottil? Subito dopo la sua occasione abbiamo preso contropiede, gli ho chiesto cosa avesse deciso di fare, se subiamo gol a qualcuno viene infarto in tribuna e magari arriva un infarto anche a me"

GIUSTO ANNULLARE IL GOL DELL'EMPOLI

https://www.labaroviola.com/giusto-il-gol-annullato-allempoli-pinamonti-da-un-calcio-al-piede-destro-di-terracciano/171180/