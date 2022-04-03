Labaro Viola

Italiano commenta l'errore di Sottil: "Se l'Empoli segna dopo sulla ripartenza prendo un infarto"

Vince la Fiorentina in casa contro l'Empoli grazie al gol di Nico Gonzalez. Le considerazioni di Italiano in conferenza

A cura di Flavio Ognissanti
03 aprile 2022 15:51
Italiano commenta l'errore di Sottil: "Se l'Empoli segna dopo sulla ripartenza prendo un infarto" -
News
Fiorentina
Empoli
Sottil
Italiano
Condividi

Italiano commenta l'errore di Sottil: "Se l'Empoli segna dopo sulla ripartenza prendo un infarto"

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la partita vinta contro l'Empoli, le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Tenere vive certe partite rischi una mezza sbavature, abbiamo tirato in porta 24 volte ma in questo momento non siamo concreti e cinici, però sono contento che abbiamo concesso poco all'Empoli e che siamo sempre quelli che fanno

Contento per Nico, in coppia con Venuti potevamo creare più pericoli. Nico ha nelle corde molto di più in termini di gol e assist, è un attaccante vero, riempi sempre l'area di rigore, è fortissimo di testa, deve prendere più confidenza con il gol. Ha segnato anche in nazionale, va bene, non lesina una goccia di sudore e dà tutto in campo. Abbiamo vinto una partita importante, siamo riusciti a vincere una gara dopo la sosta, oggi vincere era un segnale importante, ora ci prepariamo alle prossime partite.

Siamo cresciuti in difesa, ma anche gli attaccanti crescono e rincorrono, il fatto che subiamo poco mi lascia felice. Castrovilli rispetto all'inizio è un altro giocatore, batto sul fatto che anche da lui mi aspetto dei gol. Cabral era teso nei primi 10 minuti di partita, mi è piaciuto e sono contento, potevamo sfruttarlo in alcune occasioni nell'area di rigore

Per quanto riguarda gli arbitri non mi piace discutere, tante volte siamo stati penalizzati e non ho mai detto nulla, abbiamo fatto otto partite in inferiorità numerica, non ho mai detto nulla. Commisso è contento, l'ho sentito ma tutti devono essere contenti di quello che stiamo proponendo, il nostro obiettivo era quello di non soffrire e adesso tutto ciò che verrà sarà positivo

Non puoi arrivare cosi tante volte e non fare gol, ero arrabbiato per questo aspetto qua. Sottil? Subito dopo la sua occasione abbiamo preso contropiede, gli ho chiesto cosa avesse deciso di fare, se subiamo gol a qualcuno viene infarto in tribuna e magari arriva un infarto anche a me"

GIUSTO ANNULLARE IL GOL DELL'EMPOLI

https://www.labaroviola.com/giusto-il-gol-annullato-allempoli-pinamonti-da-un-calcio-al-piede-destro-di-terracciano/171180/

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok